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Rusya yeni düzene geçiyor: 4 gün iş, 3 gün tatil

Rusya'da, çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırabilmesi, işsizlik oranını düşürmek gibi nedenlerle haftada 4 gün çalışma dönemine geçilmesi için hazırlık yapılıyor. Sistem kabul edilirse Ruslar haftada 4 gün işe gidecek.

DÜNYA 14.08.2019, 13:42 Melike Temir
Rusya yeni düzene geçiyor: 4 gün iş, 3 gün tatil
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RUSYA, çalışanlar için yeni bir sistemine geçmeye hazırlanıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneri, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor. Amaç ise sizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması. Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43'ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu. Fakat Rus halkının endişelerinin aksine yeni sistemde çalışanların mevcut maaşlarının korunması amaçlanıyor. Yeni sistemin yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlaması planlanıyor. Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasına kademeli olarak geçilmesi planlanıyor, böylelikle işverenler ve çalışanlar yeni sisteme uyum sağlayabilecek.

#Rusya #yeni düzen #iş #Tatil
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