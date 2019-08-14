Rusya yeni düzene geçiyor: 4 gün iş, 3 gün tatil

RUSYA, çalışanlar için yeni bir sistemine geçmeye hazırlanıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneri, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor. Amaç ise işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması. Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43'ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu. Fakat Rus halkının endişelerinin aksine yeni sistemde çalışanların mevcut maaşlarının korunması amaçlanıyor. Yeni sistemin yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlaması planlanıyor. Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasına kademeli olarak geçilmesi planlanıyor, böylelikle işverenler ve çalışanlar yeni sisteme uyum sağlayabilecek.