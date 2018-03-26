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Rusya yasta! AVM'deki yangın faciasında çoğu çocuk 53 kişi öldü

Son dakika! Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Rusya yasta! AVM'deki yangın faciasında çoğu çocuk 53 kişi öldü

Son dakika! Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

26 Mart 2018 Pazartesi 10:24
Rusya yasta! AVM'deki yangın faciasında çoğu çocuk 53 kişi öldü
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RUSYA'NIN orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.


 Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 53'e ulaştığı kaydedildi.

40'I ÇOCUK 70 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Daha önce servis edilen haberlerde 70'e yakın kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Bu kişilerden yaklaşık 40'ının çocuk olduğu ifade edilmişti.

SİNEMA VE ÇOCUK OYUN ALANLARININ OLDUĞU KATTA YANGIN ÇIKTI

AA'nın haberine göre, Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, çok sayıda kişinin içerden mahsur kaldığı belirtilmişti.

Yangının çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada birçok görgü tanığının olay yerinden çektiği video yer aldı.


201 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ 20 KİŞİYİ KURTARDI

AVM içerisinde bulunan iki sinema salonunun yangın nedeniyle çöktüğü, itfaiye ekiplerinin alışveriş merkezindeki bazı bölümlere ulaşamadığı belirtildi.

Olay yerine gelen 210 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi 20 kişiyi kurtarmayı başardı.


ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'da çıkan yangına ilişkin; Rusya'nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim.'' dedi.

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RusyaAVMYangınFacia
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