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Rusya'ya nükleer gözdağı! İngiliz denizaltısı buzları kırıp yüzeye çıktı

Eski Rus çifte ajan Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesiyle başlayan kavgada Londra yönetimi beklenmedik bir adım attı. Nükleer denizaltısı HMS Trenchant, açıklanan yaptırımlardan saatler sonra Kuzey Buz Denizi'nde buzları kırarak ortaya çıktı. Tabloid basının büyük bir heyecanla sayfalarına taşıdığı görüntüler, 'Gerçek Soğuk Savaş', 'Buz Kırıcı' başlıklarıyla verildi. Rusya'daki İngiltere Büyükelçisi bu sabah Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Rusya'ya nükleer gözdağı! İngiliz denizaltısı buzları kırıp yüzeye çıktı

Eski Rus çifte ajan Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesiyle başlayan kavgada Londra yönetimi beklenmedik bir adım attı. Nükleer denizaltısı HMS Trenchant, açıklanan yaptırımlardan saatler sonra Kuzey Buz Denizi'nde buzları kırarak ortaya çıktı. Tabloid basının büyük bir heyecanla sayfalarına taşıdığı görüntüler, 'Gerçek Soğuk Savaş', 'Buz Kırıcı' başlıklarıyla verildi. Rusya'daki İngiltere Büyükelçisi bu sabah Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

17 Mart 2018 Cumartesi 11:16
Rusya'ya nükleer gözdağı! İngiliz denizaltısı buzları kırıp yüzeye çıktı
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İNGİLTERE ve Rusya arasında patlayan krizde gerilim her geçen gün artarken, Londra yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.

İngiliz nükleer denizaltıHMS Trenchant, Başbakan Theresa May'in açıkladığı yeni yaptırımlardan saatler sonra Kuzey Buz Denizi'nde buzları kırarak ortaya çıktı.

Tabloid basının büyük bir heyecanla sayfalarına taşıdığı görüntüler, 'Gerçek Soğuk Savaş', 'Buz Kırıcı' başlıklarıyla verildi. HMS Trenchant'ın su yüzeyine çıktığı video, dünya çapında da büyük ses getirdi.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 4 Mart'ta İngiltere'de Rus yapımı Noviçok sinir gazıyla zehirlenmesi, Batılı ülkeler ve Rusya arasında yepyeni kavga başlattı.

23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Londra yönetimine Moskova karşılık vereceğini duyurdu. İngiltere ayrıca Rusya ile tüm üst düzey temasları askıya alma, Rus devletine ait varlıkları dondurma, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yapılan resmi davetin geri çekilmesi gibi adımlar da attı. Yaklaşık üç ay sonra Rusya'da başlayacak Dünya Kupası'na İngiliz bakanlar ve Kraliyet Ailesi'nden kimse katılmayacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın doğrudan Rusya lideri Vladimir Putin'i suçlaması ise gerilimi zirveye çıkardı. Kremlin, suçlamanın 'şoke edici ve affedilemez' olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Rusya'daki İngiltere Büyükelçisi bu sabah Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İngiltere ile müttefikleri ABD, Almanya ve Fransa ortak bildiri yayınlayarak Rusya'yı kınadı.

Ajana yapılan saldırıyla, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa'da kimyasal bir silah olan sinir gazı kullanılmış oldu.


Neler yaşandı?

Yulia Skripal'i Rusya'dan Londra'ya taşıyan uçak 3 Mart'ta saat 14:40'ta Heatrow Havaalanı'na indi.
4 Mart 13:40'ta Skripal ve kızı Yulia Salisbury kent merkezindeki bir süpermarketin otoparkına gitti.
Polis ikilinin önce 14:20'da bir bara, sonra 15:35'te bir İtalyan restorantına gittiklerini söyledi.
16:15'te acil durum servislerine bir olay ihbarı geldi.
İkili restorantın önündeki bankta "çok ağır bir durumda" bulundular.
Olaya müdahale eden polislerden Dedektif Nick Bailey de hastaneye kaldırıldı ve durumu hala ağır.
46 kişi hastanede gözlemden geçirildi.
Şu anda sadece Skripal, kızı Julia ve Dedektif Bailey hala hastanede
Sinir gazıyla temas etmiş olabilecek 131 kişi belirlendi. Hiçbirinde herhangi bir belirtiye rastlanmadı.
 

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