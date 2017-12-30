Rusya ve Esad'a güven açıklaması

SURİYE'DE ABD destekli güçler (YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri/DSG) ile Rusya destekli Suriye hükümet güçleri arasında Fırat Nehri tarafından oluşturulan doğal sınır hakkında ABD Savunma Bakanı James Mattis açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Fırat'ın doğusundaki ABD-DSG ile Fırat'ın batısındaki Rusya-hükümet güçleri arasında bir sınır, dolayısıyla çatışmasızlık çizgisi bulunduğunu anlatan Mattis, iki hat arasında kurulan diyalogda sorun olmadığını duyurdu.

'ARADIĞIMIZDA HEP YANIT VERDİLER'

''Bizimle Rus güçleri arasındaki iletişim hattında hiç kopukluk olmadı. Bizim arayıp da onların açmadığı, onların arayıp da bizim açmadığımız bir zaman hiç olmadı'' diyen Mattis, çatışmasızlık hattında zaman zaman yaşanan sorunları da çözdüklerini söyledi.



'HÜKÜMET KONTROLÜNDEKİ BÖLGEYE GEÇMEYİZ'

DAEŞ militanlarının kaçışta olduklarını, batı yönünde kaçtıklarını, ama ABD öncülüğündeki koalisyonun onların peşinden Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeye geçmesine gerek olmadığını aktaran Mattis, ''Büyük bir sorun yok, yakalanmaları gerekiyor'' dedi. Çatışmasızlık hattının, bundan sonrasında DAEŞ militanlarının peşine Suriye ordusunun düşmesi anlamına geldiğini, Esed yönetiminin DAEŞ'lileri memnuniyetle karşılamayacağını belirten Pentagon şefi ''Birileri onlara güvenli sığınak sağlama kararı almadığı müddetçe DAEŞ'liler güvenli sığınağa kavuşamaz'' diye konuştu.



'ESED KÜRTLERE SALDIRMASIN' İMASI

ABD'nin Suriye'yi birçok ülkeye parçalama planının olup olmadığı sorusuna ''Hayır, yok'' yanıtını veren Mattis, Esed güçlerinin ABD'nin (Kürtlere verdiği destek üzerinden yürüyen) Suriye planlarını sekteye uğratıp uğratamayacağı sorulduğunda ''Bunu yapmaları muhtemelen hata olur'' dedi. Ne demek istediği sorulduğunda ise sözlerinin uyarı olarak anlaşılmaması gerektiğini, Suriye'de sahadaki gerçekliği yansıttığını dile getirdi.