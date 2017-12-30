Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...
30 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Aralık 2017 Yeni Alanya...

Rusya ve Esad'a güven açıklaması

Suriye'de ABD ile Rusya arasındaki çatışmasızlık hattında her şeyin yolunda olduğu, Mattis, hattın diğer yanına kaçan IŞİD'lileri Esad yönetiminin yakalayacağından emin konuştu

Rusya ve Esad'a güven açıklaması

Suriye'de ABD ile Rusya arasındaki çatışmasızlık hattında her şeyin yolunda olduğu, Mattis, hattın diğer yanına kaçan IŞİD'lileri Esad yönetiminin yakalayacağından emin konuştu

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:22
Rusya ve Esad'a güven açıklaması
banner404

SURİYE'DE ABD destekli güçler (YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri/DSG) ile Rusya destekli Suriye hükümet güçleri arasında Fırat Nehri tarafından oluşturulan doğal sınır hakkında ABD Savunma Bakanı James Mattis açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Fırat'ın doğusundaki ABD-DSG ile Fırat'ın batısındaki Rusya-hükümet güçleri arasında bir sınır, dolayısıyla çatışmasızlık çizgisi bulunduğunu anlatan Mattis, iki hat arasında kurulan diyalogda sorun olmadığını duyurdu. 
'ARADIĞIMIZDA HEP YANIT VERDİLER' 
''Bizimle Rus güçleri arasındaki iletişim hattında hiç kopukluk olmadı. Bizim arayıp da onların açmadığı, onların arayıp da bizim açmadığımız bir zaman hiç olmadı'' diyen Mattis, çatışmasızlık hattında zaman zaman yaşanan sorunları da çözdüklerini söyledi. 
 
'HÜKÜMET KONTROLÜNDEKİ BÖLGEYE GEÇMEYİZ' 
DAEŞ militanlarının kaçışta olduklarını, batı yönünde kaçtıklarını, ama ABD öncülüğündeki koalisyonun onların peşinden Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeye geçmesine gerek olmadığını aktaran Mattis, ''Büyük bir sorun yok, yakalanmaları gerekiyor'' dedi. Çatışmasızlık hattının, bundan sonrasında DAEŞ militanlarının peşine Suriye ordusunun düşmesi anlamına geldiğini, Esed yönetiminin DAEŞ'lileri memnuniyetle karşılamayacağını belirten Pentagon şefi ''Birileri onlara güvenli sığınak sağlama kararı almadığı müddetçe DAEŞ'liler güvenli sığınağa kavuşamaz'' diye konuştu. 
 
'ESED KÜRTLERE SALDIRMASIN' İMASI 
ABD'nin Suriye'yi birçok ülkeye parçalama planının olup olmadığı sorusuna ''Hayır, yok'' yanıtını veren Mattis, Esed güçlerinin ABD'nin (Kürtlere verdiği destek üzerinden yürüyen) Suriye planlarını sekteye uğratıp uğratamayacağı sorulduğunda ''Bunu yapmaları muhtemelen hata olur'' dedi. Ne demek istediği sorulduğunda ise sözlerinin uyarı olarak anlaşılmaması gerektiğini, Suriye'de sahadaki gerçekliği yansıttığını dile getirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YPGSuriyeABDRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 bin 275 yıl hapis cezası!
13 bin 275 yıl hapis cezası!
Miras patlaması yaşanacak!
Miras patlaması yaşanacak!
Züğürt damat, tek düğün yapıp 3 kadın aldı
Züğürt damat, tek düğün yapıp 3 kadın aldı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim