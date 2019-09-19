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Rusya ve Çin'den İdlib vetosu

Rusya ve Çin, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı duyulmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etti

DÜNYA 19.09.2019, 20:26
Rusya ve Çin'den İdlib vetosu
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BMGK, biri Almanya, Kuveyt ve Belçika tarafından sunulan, diğeri ise  Rusya ve Çin tarafından konseye getirilen iki tasarı oyladı.
 
Rusya ve Çin, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani  hukuka saygı gösterilmesini isteyen tasarıya vetoda bulundu.
Tasarıya, ABD, Almanya, Belçika, Kuveyt, Fransa, İngiltere, Endonezya,  Polonya, Peru, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili destek verirken,  Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.
 
Batılı ülkeler, Rusya ve Suriye rejimini sivilleri, okul ve  hastaneleri hedef almakla suçlarken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily  Nebenzia, suçlamaları reddederek, İdlib'de sadece terör örgütlerine karşı  mücadele edildiğini savundu.
 
Rusya ve Çin'in karşı tasarısı kabul edilmedi
 
Rusya ise Çin ile sunduğu karşı tasarıda, ateşkesin ''BMGK'nın terör  listesindeki örgütlerle bağlantılı kişi ve grupları kapsamamasını'' istedi.
 
Rusya'nın bu tasarısı ise gerekli olan 9 oyu alamadığı için kabul  edilmedi.
 
Tasarıya sadece Rusya ve Çin destek verirken, 9 ülke karşı çıktı, 4  ülke ise çekimser kaldı.
 
Tasarıya destek vermeyen ülkeler, Rusya'nın tasarısında İdlib'deki  insani krize ''sadece terörist grupların neden olduğunun'' savunulduğuna dikkati  çekti.
 
Suriye'de rejiminin İdlib'in güney kırsalındaki yerleşimlere topçu  saldırıları devam ediyor.
 
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu  yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında  1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin  yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42  bine ulaştı.

#çin #Rusya #Suriye
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