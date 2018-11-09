Rusya ve Çin'den flaş nükleer hamlesi

Rusya ve Çin, nükleer enerji alanında işbirliğini büyütüyor. Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, hızlı nötron reaktörü CFR-600ün Çinde inşası ile Tianwan santralinin 7 ve 8inci reaktörlerinin yapımının da aralarında bulunduğu 4 ayrı işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya ve Çin'den flaş nükleer hamlesi
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WNN'nin haberine göre, Şangayda düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin ve Rusya  arasında yeni bir nükleer işbirliğine zemin hazırladı.
 
Türkiyenin ilk  nükleer santrali olan Akkuyu NGSyi yapan Rosatomun mühendislik  alanındaki yan kuruluşu JSC ASE Engineering Company ile CNNC, iki ülke  arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi için dört ayrı anlaşma imzaladı.
Bu işbirlikleri arasında, Çin'de hızlı nötron  nükleer reaktörü CFR-600ün inşa edilmesi ile Tianwan NGSnin 7inci  ve 8inci reaktörlerinin kurulması da bulunuyor. Rosatomun makine  yapımı alanında yan kuruluşu olan JSC 'OKBM Afrikantov' şirketi de CNNC ile ekipman temini ve belgelerin incelenmesi hizmetlerinin yanı  sıra, yazılım kullanma hakkı için lisans verilmesine ilişkin sözleşme  imzaladı.
 
2026 yılında 7. reaktör devrede
 
Tianwan Nükleer Güç Santralinin dördüncü (santralin 7inci ve 8inci güç üniteleri) aşamasının inşaat çalışmaları için Rusya ve Çin  arasında protokol ve çerçeve sözleşmesi imzalandı. Buna göre, 2026  yılında 7inci, 2027 yılında ise 8inci reaktörün devreye girmesi öngörülüyor.
 
Çin hızlı nötron reaktörü çalışmalarına başladı
 
Hızlı nötron reaktörlerinin, Çin'in nükleer enerji alanında  gelişmesinde önemli bir rol oynaması planlanıyor. Çin, hızlı nötron  reaktörü CFR-600ü inşa etmek için 2017 yılında Rusyayla işbirliğine  gitmiş ve yılsonunda çalışmalara başlamıştı. Hızlı nötron  reaktörlerinin radyoaktif atık miktarının azaltılmasında da etkili  olacağı öngörülüyor.
 
Uzmanlara göre hızlı nötron reaktörlerinin yapım teknolojisinde  dünyada ilk sırada yer alan Rusya, hızlı reaktör projelerinin  güvenilirliği ve güvenliğine ilişkin deneysel bilgi birikimine sahip  olan tek ülke olarak dikkat çekiyor.
 

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