Rusya ve Çin'den flaş nükleer hamlesi

WNN'nin haberine göre, Şangayda düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin ve Rusya arasında yeni bir nükleer işbirliğine zemin hazırladı.



Türkiyenin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGSyi yapan Rosatomun mühendislik alanındaki yan kuruluşu JSC ASE Engineering Company ile CNNC, iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi için dört ayrı anlaşma imzaladı.

Bu işbirlikleri arasında, Çin'de hızlı nötron nükleer reaktörü CFR-600ün inşa edilmesi ile Tianwan NGSnin 7inci ve 8inci reaktörlerinin kurulması da bulunuyor. Rosatomun makine yapımı alanında yan kuruluşu olan JSC 'OKBM Afrikantov' şirketi de CNNC ile ekipman temini ve belgelerin incelenmesi hizmetlerinin yanı sıra, yazılım kullanma hakkı için lisans verilmesine ilişkin sözleşme imzaladı.



2026 yılında 7. reaktör devrede



Tianwan Nükleer Güç Santralinin dördüncü (santralin 7inci ve 8inci güç üniteleri) aşamasının inşaat çalışmaları için Rusya ve Çin arasında protokol ve çerçeve sözleşmesi imzalandı. Buna göre, 2026 yılında 7inci, 2027 yılında ise 8inci reaktörün devreye girmesi öngörülüyor.



Çin hızlı nötron reaktörü çalışmalarına başladı



Hızlı nötron reaktörlerinin, Çin'in nükleer enerji alanında gelişmesinde önemli bir rol oynaması planlanıyor. Çin, hızlı nötron reaktörü CFR-600ü inşa etmek için 2017 yılında Rusyayla işbirliğine gitmiş ve yılsonunda çalışmalara başlamıştı. Hızlı nötron reaktörlerinin radyoaktif atık miktarının azaltılmasında da etkili olacağı öngörülüyor.



Uzmanlara göre hızlı nötron reaktörlerinin yapım teknolojisinde dünyada ilk sırada yer alan Rusya, hızlı reaktör projelerinin güvenilirliği ve güvenliğine ilişkin deneysel bilgi birikimine sahip olan tek ülke olarak dikkat çekiyor.

