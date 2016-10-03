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Rusya ve ABD'nin 'Suriye savaşı'

Rusya ve ABD, Suriye'deki iç savaşta doğrudan savaşmıyorlar ancak farklı tarafları destekliyorlar. İki ülkenin ateşkes anlaşması bir haftada çökerken, Halep'teki durum kötüleşiyor. Moskova ve Washington arasındaki atışmada kullanılan dil daha tehditkâr bir ton kazanıyor. Rusya ve ABD'nin Suriye savaşının ne kadar içinde olduğunu araştırdık.

Rusya ve ABD'nin 'Suriye savaşı'

Rusya ve ABD, Suriye'deki iç savaşta doğrudan savaşmıyorlar ancak farklı tarafları destekliyorlar. İki ülkenin ateşkes anlaşması bir haftada çökerken, Halep'teki durum kötüleşiyor. Moskova ve Washington arasındaki atışmada kullanılan dil daha tehditkâr bir ton kazanıyor. Rusya ve ABD'nin Suriye savaşının ne kadar içinde olduğunu araştırdık.

03 Ekim 2016 Pazartesi 09:01
Rusya ve ABD'nin 'Suriye savaşı'
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RUSYA 30 Eylül günü hava bombardımanlarıyla doğrudan girdiği Suriye iç savaşında, 20 askerini kaybetti. Halihazırda ülkede 4 binden fazla Rus askeri aktif olarak muhaliflerle savaşıyor. Moskova, Ekim ortası gibi Suriye'ye uçak gemisi gönderecek. AFP'nin derlediği bilgilere göre, Rusya'nın Suriye'deki saldırılarında şimdiye kadar 3 bin 800 sivil hayatını kaybetti. ABD ise muhaliflere silah ve eğitim yardımının yanısıra PKK'nın Suriye kolu YPG'ye danışmanlık yapan 300 özel kuvveti Suriye'de bulunduruyor. ABD, IŞİD karşıtı koalisyonla birlikte IŞİD ve El Kaide'nin Suriye kolu Nusra'yı havadan vuruyor. ABD'nin hava bombardımanlarında ise şimdiye kadar 1600 ile 2400 arası sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 
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Son Güncelleme: 03.10.2016 09:31
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ve ABDnin Suriye SavaşıRusyaABDSuriye
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