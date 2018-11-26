Rusya Ukrayna'ya nota verdi

Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna'ya nota verdi

Rusya Ukrayna'ya nota verdi
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DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın  Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.
 
Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, Rusya karasularında ve  Karadeniz'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat  aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.
Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına  gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği  gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.
 

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