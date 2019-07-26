Rusya, TürkAkım projesinin ne zaman faaliyete geçeceğini açıkladı

ANTALYA’da düzenlenen Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı çerçevesinde gazetecilere konuşan Novak, TürkAkım projesinin ilk kolunun 1 Ocak 2020’de çalışmaya başlamasının beklendiğini ifade etti.

'PROJENİN İKİNCİ KOLU BULGARİSTAN’DAN GEÇECEK'

Novak, ayrıca TürkAkım’ın ikinci kolunun Yunanistan’dan değil, Bulgaristan’dan geçeceğini ifade etti. Novak "Projenin ikinci kolu Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan’dan geçecek. Doğrudan Bulgaristan’dan geçecek" dedi ve projenin ikinci kolunun başlatılmasının Avrupa ülkelerindeki gaz aktarım altyapısının inşasına bağlı olduğunu, projenin Bulgaristan’a uzatılması yönündeki çalışmaların program doğrultusunda ilerlediğini kaydetti. Bulgaristan’daki altyapı inşa süreçleri ile ilgili bir endişe olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Novak “Gazprom ile Bulgaristan Enerji Bakanlığı arasında bir anlaşma, yol haritası var. Proje yol haritasına uygun biçimde gerçekleştiriliyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 14:28