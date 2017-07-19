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Rusya Türk aktiviste tazminat ödeyecek

2013 yılında Greenpeace çevreci örgütüne ait “Artic Sunrice” gemisini Barents denizinde alıkoyarak 30 kişiden oluşan mürettebatı tutuklayan Rusya, dört yıl aradan sonra Lahey Tahkim Mahkemesi tarafından BM Uluslararası Denizcilik Hukukunu ihlal ettiği için 5,4 milyon avro para cezasına çarptırıldı. Rusya’nın ödemeye mahkûm edildiği cezanın içinde aralarında Türk aktivist Gizem Akhan’ın da payına yaklaşık 34 bin avro maddi ve manevi tazminat düşüyor

Rusya Türk aktiviste tazminat ödeyecek

2013 yılında Greenpeace çevreci örgütüne ait “Artic Sunrice” gemisini Barents denizinde alıkoyarak 30 kişiden oluşan mürettebatı tutuklayan Rusya, dört yıl aradan sonra Lahey Tahkim Mahkemesi tarafından BM Uluslararası Denizcilik Hukukunu ihlal ettiği için 5,4 milyon avro para cezasına çarptırıldı. Rusya’nın ödemeye mahkûm edildiği cezanın içinde aralarında Türk aktivist Gizem Akhan’ın da payına yaklaşık 34 bin avro maddi ve manevi tazminat düşüyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:10
Rusya Türk aktiviste tazminat ödeyecek
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HOLLANDA  hükümetinin tahkime götürdüğü “Artic Sunrice” davası sonuca bağlandı. Yapılan açıklamada Rusya’nın BM Uluslararası Denizcilik Hukukuna ihlal ederek yabancı bir ülkeye ait gemili yasadışı alıkoyduğu belirtilerek “5,4 milyon euroluk cezanın 1,6 milyon euro bölümü gemiye verilen zarar için alınacak. 3 milyon euro gemide bulunan 30 kişilik mürettebatın maddi ve manevi zarının karşılanması için kesilecek. Geride kalan 800 bin avro ise tahkim mahkemesi ve banka garantileri harcamaları için yine Rusya’dan alınacak.

TÜRK AKTİVİSTE 34 BİN EURO

Kuzey kutup bölgesi Barents denizinde Greenpeace krizi 19 Eylül 2013 tarihinde patlak vermişti. Rusya’nın açık denizde petrol üretimini protesto eden “Artic Sunrice” gemisi Rus komandoları tarafından basılarak Rusya’nın Murmansk limanına silahlı kişiler refaketinde götürülmüştü. Aralarında Türk kızı Gizem Akhan’ın da bulunduğu 30 kişi karaya çıkar çıkmaz tutuklanarak Rus savcılığı tarafından korsanlıkla suçlanmıştı. Ardından dava holiganlık suçuna dönüştürülmüş ve tüm sanıklar 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2013’te 2 milyon ruble (o tarihte yaklaşık 60 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmıştı.  Greenpece örgütünün Gizem için ödediği 60 bin dolar kefalet düşüldüğünde Türk aktivistin payına yaklaşık 34 bin euro kalıyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaGreepeaceAktivist
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