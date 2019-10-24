Rusya teslimatı tamamlamıştı! ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırımların kaldırıldığına yönelik açıklamasının ardından, üst düzey bir Trump hükümeti yetkilisinden de Türkiye'ye yönelik açıklamalar geldi. Çarşamba günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırmayacağını umduklarını söyledi. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen yetkili, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına ilişkin, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşma

"ETNİK TEMİZLİĞE DAİR KANIT YOK"

ABD'li yetkili ayrıca Türkiye'ye yönelik "etnik temizlik" iddialarını da yalanladı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "etnik temizlik" icra ettiğine ilişkin herhangi bir kanıt mevcut olmadığını ifade eden yetkili, Türkiye'nin kendilerine böyle bir şeyin gelecekte de yaşanmayacağına dair güvence verdiğini kaydetti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ellerinde Türkiye'nin bölgede "etnik temizlik" yaptığına ilişkin kanıtlar olduğunu savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etmişti. Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin şimdi yeni S-400'lerin sevkiyatının yapılması konusunu görüştüğünü de belirtmişti.

TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Türkiye savunma ve enerji bakanlıklarına uygulanan yaptırımlar kaldırılmıştı.