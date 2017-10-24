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Rusya, Suriye tasarısını 9. kez veto etti

Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun görev süresinin uzatılmasını talep eden karar tasarısı Rusya tarafından veto edildi

Rusya, Suriye tasarısını 9. kez veto etti

Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun görev süresinin uzatılmasını talep eden karar tasarısı Rusya tarafından veto edildi

24 Ekim 2017 Salı 20:36
Rusya, Suriye tasarısını 9. kez veto etti
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ABD tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyinde oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi. 11 üye tasarıya destek verirken, Çin ve Kazakistan çekimser oy kullandı. 

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Konseydeki oylama öncesi, BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan ortak soruşturma misyonunun (JIM) görev süresinin uzatılmasını talep eden tasarının 7 Kasım'da oylanmasını istedi ancak Rusya'nın bu talebi kabul edilmedi. 

Nebenzia, taleplerinin reddedilmesi üzerine, "Bu kararın kabul edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi. 

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Rusya, iç savaşın başından bu yana 9. kez Suriye karar tasarısını reddetmiş oldu. 

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor. 

BM misyonu JIM, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu. 17 Kasım'da görev süresi dolacak olan JIM, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin raporunu 26 Ekim'de BMGK'ya sunacak. 

Misyon, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda ise terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeKİMYASAL SİLAH
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