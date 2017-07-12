Rusya şokta! Suriye'de suikast!

RUSYA Savunma Bakanlığı, Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanasov'un Suriye'nin Hama kentinde militanların havanlı mermi saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi.
Afanasov'un kara kuvvetlerinin eğitimi için Suriye'de bulunduğu belirtildi.
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