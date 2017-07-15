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Rusya Savcılık Ofisi, aracılık ettiğini yalanladı

Rusya Savcılık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, babasının Demokrat rakibi Hillary Clinton'a zarar verebilecek bazı bilgilere sahip olduğunu söylediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'yla gerçekleştirdiği görüşmeye aracılık ettiği yönündeki iddiaları reddetti

Rusya Savcılık Ofisi, aracılık ettiğini yalanladı

Rusya Savcılık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, babasının Demokrat rakibi Hillary Clinton'a zarar verebilecek bazı bilgilere sahip olduğunu söylediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya'yla gerçekleştirdiği görüşmeye aracılık ettiği yönündeki iddiaları reddetti

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:15
Rusya Savcılık Ofisi, aracılık ettiğini yalanladı
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RUSYA Savcılık Ofisi'nin uluslararası işbirliğinden sorumlu yöneticisi Denis Grunis, Russia Today (RT) televizyonuna yaptığı açıklamada, Savcılık Ofisi'nin, Trump Jr'ın Veselnitskaya'yla Haziran 2016'da yaptığı görüşmeye aracılık etmediğini söyledi.
"Savcılık Ofisi'nin bilgi paylaşmak için hükümet adına çalışmayan bir avukatı kullanacağını düşünmek akıl dışı" diyen Grunis'in anlattığına göre, Rusya Savcılık Ofisi'nin yabancı ortaklarıyla bilgi paylaşması uluslararası anlaşmalar doğrultusunda sadece resmi kanallar üzerinden mümkün.
 
?New York Times gazetesi, Trump Jr'ın, babasının seçim kampanyasına yardım edebileceğini söyleyen Rus hukukçu Veselnitskaya'yla 9 Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da bir görüşme yaptığını yazmıştı.
Gazeteye göre, görüşmede, Trump'ın damadı Jared Kushner ve o zamanki kampanya sorumlusu Paul Manafort da yer aldı.
 
Trump Jr ise Veselnitskaya'yla görüştüğünü doğrulasa da avukatın kendisine ‘elle tutulur bir bilgi vermediğini' açıkladı.

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Son Güncelleme: 15.07.2017 16:38
Anahtar Kelimeler:
Rusya Savcılık OfisiABDDonald Trump
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