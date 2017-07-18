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Rusya, S-400 için tarih verdi

Rusya’nın tekel silah ihracatçısı “Rosoboroneksport” şirketi Genel Müdürü Aleksander Miheyev, Türkiye ile Rusya arasında uzun menzilli S-400 füzeleri anlaşmasının 2017 yılı sonuna kadar imzalanmasını beklediklerini açıkladı. Miheyev, Türkiye ile anlaşmanın hayata geçirileceğini inandığını vurguladı. ABD basını geçen hafta Türkiye ile Rusya'nın 2.5 milyar dolar rakamı üzerinde anlaştığını iddia etmişti

Rusya, S-400 için tarih verdi

Rusya’nın tekel silah ihracatçısı “Rosoboroneksport” şirketi Genel Müdürü Aleksander Miheyev, Türkiye ile Rusya arasında uzun menzilli S-400 füzeleri anlaşmasının 2017 yılı sonuna kadar imzalanmasını beklediklerini açıkladı. Miheyev, Türkiye ile anlaşmanın hayata geçirileceğini inandığını vurguladı. ABD basını geçen hafta Türkiye ile Rusya'nın 2.5 milyar dolar rakamı üzerinde anlaştığını iddia etmişti

18 Temmuz 2017 Salı 14:35
Rusya, S-400 için tarih verdi
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RUSYA'DA çalışmalarına başlayan MAKS-2017 askeri fuarında basına açıklama yapan Miheev, “Anlaşma detayları bildiğiniz gibi taraflar arasında kararlaştırıldı. Rusya tarafı olarak biz S-400 anlaşmasında imzaların 2017 sonuna kadar atılacağını ümit ediyoruz” dedi. Rusya’nın anlaşma için gerekli tüm bilgileri Türk tarafına ilettiğini de hatırlatan Rosoboroneksport Müdürü Miheyev, “Şimdiki aşamaya anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde bulunduğunu da söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın yurt dışına silah satış şirketi yetkilisi bu sözleriyle S-400 füzeleri alımında topun Türkiye sahasında bulunduğunu da ima etmiş oldu.

"İMZA AŞAMASINDA"

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak istediği S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere." dedi.TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işık, şunları söyledİ: "S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Ama bu işlerde nihai imza atılmadan her şey bitti denmez. Ama olumlu bir noktadayız. Artık nihai aşamadayız. Şu anda bir sorun gözükmüyor."

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Anahtar Kelimeler:
RusyaS-400Rus
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