banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Rusya resmen duyurdu! Tüm unsurlar teslim edildi

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye füzeler de dahil, S-400'lerin tüm unsurlarının sevkiyatının tamamlanıp tamamlanmadığı yönündeki soruya "Evet" yanıtını verdi.

DÜNYA 23.10.2019, 10:41
Rusya resmen duyurdu! Tüm unsurlar teslim edildi
banner404

GAZETECİLERE konuşan Rosoboroneksport'un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye füzeler de dahil, S-400'lerin tüm unsurlarının sevkiyatının tamamlanıp tamamlanmadığı yönündeki soruya "Evet" yanıtını verdi. Miheyev, "Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı" dedi. Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.

'TÜRKİYE İLE YENİ S-400 SEVKİYATINI KONUŞUYORUZ'

Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin şimdi yeni S-400'lerin sevkiyatının yapılması konusunu görüştüğünü ifade etti. "Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz" diyen Miheyev, S-400'ün Türkiye'ye sevkiyatı sözleşmesi çerçevesinde üretimin yerelleştirilmesine ilişkin soru karşısında detay vermeyerek, "Üretimin yerelleştirilmesi programı nihai aşamadaki bir konu" ifadesini kullandı.

'EĞİTİM TAMAMLANDIĞINDA KULLANIMA GEÇİRİLECEK'

Miheyev, ayrıca S-400 sevkiyatı çerçevesinde eğitim programının devam ettiğini ekledi ve "Eğitim programı tamamlandığında sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek" dedi.

#Rusya #S-400 #türkiye
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:06
Öğle 12:47
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545