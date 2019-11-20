Rusya peş peşe ateşledi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Kemerovo bölgesinde 2C7M Malka adlı topu test etti. Topun, 47,5 kilometre menzili olduğu, 203 milimetre genişliğinde ve 110 kilogramlık mermi atabildiği belirtildi. 46,5 ton ağırlığındaki devasa topun, iki tür nükleer cephaneyi de kullabildiği duyuruldu.

