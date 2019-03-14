Rusya'nın petrol rezervlerinin toplamının değeri ne?

RUSYA Tabii Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı, ilk kez ülkede bulunan yeraltı kaynaklarının toplam değeri konusunda bir değerlendirmede bulundu. 2017 sonuna kadarki dönemi kapsayan ilk değerlendirmeye göre;

— Rusya'daki petrol yataklarının değeri 39.6 trilyon ruble (605.828 milyar dolar),

— Doğalgazın toplam değeri 11.3 trilyon ruble (172.876 milyar dolar),

— Kok kömürünün değeri ise yaklaşık 2 trilyon ruble (172.876 milyar dolar).

Diğer yandan ülkede 808 milyar ruble (12.361 milyar dolar) değerinde demir cevheri, 505 milyar ruble (7.728 milyar dolar) değerinde elmas, 480 milyar ruble (7.346 milyar dolar) değerinde altın mevcut. Tüm enerji ve yeraltı kaynaklarının toplam değeri ise 2017 yılı için 55.2 trilyon ruble (844.880 milyar dolar) ya da GSYİH'in yüzde 60'ı kadar. Bakanlık, bundan böyle her yıl bilgileri güncelleyecek.