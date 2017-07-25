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Rusya'nın 'bağımsızlık referandumu' tavrını açıkladı

Kuzey Irak merkezli Rûdaw kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Rusya'nın 'bağımsızlık referandumu' tavrını açıkladı

Kuzey Irak merkezli Rûdaw kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu

25 Temmuz 2017 Salı 10:43
Rusya'nın 'bağımsızlık referandumu' tavrını açıkladı
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IKBY'DE  düzenlenecek referanduma destek verici açıklama yapmaktan kaçınan Lavrov’un, referandumla ilgili Irak’a komşu ülkelere gönderme yapması dikkat çekti. Lavrov referandumla ilgili, “Daha önce de dile getirdiğim gibi, Irak'ın komşularının düşünceleri göz önünde bulundurulmalı. Anladığım kadarıyla Kürt otonom bölgesi başkanlığı komşu ülkelerle irtibat içinde.” dedi.

Lavrov’un röportajının ilgili bölümü şöyle:

Kürdistan Başbakanı Neçirvan Barzani'nin St. Petersburg kentine düzenlediği ziyaret kapsamında, siz ve Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerden başlamak istiyorum. Bu görüşmeler ışığında, Rusya ile Irak Kürdistanı arasındaki ilişkileri nasıl tanımlıyorsunuz?

Bizim Kürtlerle, Arap ve Kürtlerle tarihi ve çok iyi ilişkilerimiz var. Bu ilişkinin tarihi bir geçmişi var. Geçen yüzyılın 40'lı ve 50'li yıllarında Kürtlerin büyük evladı Mustafa Barzani, arkadaşlarıyla birlikte ülkemizdeydi. Bugün de Irak Kürtleriyle çok iyi ilişkilerimiz var. 2007'den beri Erbil'de konsolosluğumuz var. Moskova'da otonom Irak Kürdistanı’nın temsilciliği var. Irak Kürdistanı'ndaki bütün siyasi hareketlerle ilişkilerimizi destekliyoruz. Bunu, Irak hükümetiyle olan ilişkilerimizi olumsuz etkilemeyecek şekilde yapıyoruz.Ayrıca insani ve eğitim konularında da ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Her yıl Irak'a eğitim kursları ve burslar veriyoruz. Bu çerçevede, Irak Kürdistanı temsilciliği de kendi payını bağımsız olarak alıyor. Russia Today (RT) medya grubumuz, hem kendi vatandaşlarımıza hem de başka ülkelerin vatandaşlarına bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması için üç buçuk yıldır Erbil'de faaliyet gösteriyor. Genellikle ilişkilerimiz çok iyi ve her iki taraf için çok faydalı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaIrakIKBY
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