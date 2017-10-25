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Rusya korkunç füzenin testlerine başlıyor

Rusya korkunç füzenin testlerine başlıyor. Son dönemde Batı ile gerilen ilişkileri ile birlikte Rusya askeri harcamalarına da hız verdi. Rusya çok konuşulan Satan-2 füzesinin testlerine başlıyor

Rusya korkunç füzenin testlerine başlıyor

Rusya korkunç füzenin testlerine başlıyor. Son dönemde Batı ile gerilen ilişkileri ile birlikte Rusya askeri harcamalarına da hız verdi. Rusya çok konuşulan Satan-2 füzesinin testlerine başlıyor

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:55
Rusya korkunç füzenin testlerine başlıyor
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RUSYA'NIN Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil termonükleer füzesi 'Satan 2' testlere başlıyor Rusya'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor.
Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü. 
40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2" Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip. 
Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.  

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