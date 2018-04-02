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Rusya ilk defa başarısız oldu

Rusya, mart ayında günlük 10,97 milyon varil petrol üreterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasını ilk defa tam karşılayamadı

Rusya ilk defa başarısız oldu

Rusya, mart ayında günlük 10,97 milyon varil petrol üreterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasını ilk defa tam karşılayamadı

02 Nisan 2018 Pazartesi 21:00
Rusya ilk defa başarısız oldu
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RUSYA Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere  yaptığı açıklamada, Rusya'nın geçen ay günlük 10,97 milyon varil petrol ürettiğini belirtti.
 
Böylelikle OPEC'le varılan anlaşmanın yüzde 93,7'sinin karşılandığına işaret eden Novak, "Sezonluk etkiler nedeniyle anlaşma kapsamında mart ayı için  yüzde 100'lük kısıntı yapılamadı." dedi.
Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği, o tarihte 11,24 milyon olan günlük petrol üretimini 300 bin varil  azaltacağını taahhüt etmişti.
 
Rusya'nın petrol üretimi geçen ay 10,95 milyon varil düzeyinde  gerçekleşirken, ülkenin en büyük petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'in petrol  üretimleri de şubatta yüzde 0,1 oranında artmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaOPECMart
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