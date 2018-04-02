Rusya ilk defa başarısız oldu

RUSYA Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın geçen ay günlük 10,97 milyon varil petrol ürettiğini belirtti.
Böylelikle OPEC'le varılan anlaşmanın yüzde 93,7'sinin karşılandığına işaret eden Novak, "Sezonluk etkiler nedeniyle anlaşma kapsamında mart ayı için yüzde 100'lük kısıntı yapılamadı." dedi.
Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği, o tarihte 11,24 milyon olan günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti.
Rusya'nın petrol üretimi geçen ay 10,95 milyon varil düzeyinde gerçekleşirken, ülkenin en büyük petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'in petrol üretimleri de şubatta yüzde 0,1 oranında artmıştı.
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