Rusya ile Ceyş-ul İslam anlaşmaya vardı

SIRİYE'DE Esad rejimine yakınlıkları ile bilinen bazı basın organları, bugün Rusya ile Ceyş-ul İslam’ın, Esad rejimi ile esir değiş-tokuşu yapılması üzerine anlaşmaya vardığını duyurdu. İki taraf arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 48 saat içerisinde İdlib’in batısında bir mahallede Esad rejimi ve Ceyş-ul İslam arasında esir değiş tokuşu yapılacak. Rejime yakın basın kanalı, anlaşmadaki değiş tokuşta kullanılacak 20’den fazla otobüsün Duma şehrine girişini gösteren fotoğraflar yayınladı. Rusya medyasına yansıyan haberlere göre ise, Rejim ile Ceyş-ul İslam arasında imzalanan esir değiş- tokuş anlaşması, Rusya Uzlaştırma Merkezi görevlilerinin kontrolünde gerçekleşeceği bildirildi.