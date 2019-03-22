Rusya: Golan Tepeleri'ni asla İsrail toprağı olarak tanımayacağız

DONALD Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma vaktinin geldiğini söylemişti. Morozov "Rusya asla bu şekilde tanımayacak. Trump, Arap dünyası ve uluslararası topluma başarılıyla sataşıyor" dedi. Morozov'a göre Trump'ın bu sözlerle amaçladığı üç şey var: "İlki ABD'yi bu konuda sadece baş değil, tek müttefiki olarak görmesi istenen İsrail'i daha yakınına çekmek. İkinci amaç da Arap dünyasını sarsmak. Birileri boyun eğip susacaktır. Bu durum da bu tarafları ABD'ye yaklaştırıp, Arap birliğini zayıflatacaktır. Üçüncü amaç da Suriye ve Suriye'nin Rusya ile olan işbirliğine darbe indirmek."

​'ABD SAVAŞ, KAOS, SİLAH SATMAK İSTİYOR'

Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da Suriye'de istikrarın ABD'nin işine gelmediğini, bu nedenle bölgedeki gerginliği arttıracak adımlar attığını söyledi. Cabarov "Ortadoğu'daki durum yeni yeni durulmaya başladı, Suriye'de istikrar süreci başlıyor, ABD de ateşi körüklemeye çalışıyor" dedi. Bu adımın Washington'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına benzediğini kaydeden Cabarov "ABD bölgede barış değil savaş, kaos istiyor, silah satmak istiyor" ifade etti. Cabarov ayrıca Trump'ın düşüncesizce sarf ettiği sözlerin Arap dünyasındaki hassas dengeyi bozabileceği, İsrail'e karşı provokasyonlar ve çarpışmalar başlatabileceği yönündeki üzüntülerini belirterek, tartışmalı bölgede şimdi barış güçlerinin bulunduğuna dikkat çekti.