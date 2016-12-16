Rusya duyurdu! 6 binden fazla...

Halep'te rejim ve muhalifler arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki tahliye işlemlerinde, kentin kuşatma altındaki doğu mahallelerindeki binlerce kişi şehirden dışarı çıkarıldı. Otobüs ve ambulanslardan oluşan üç konvoyla Halep'in doğusundan tahliye edilen kişiler arasında; siviller, muhalif savaşçılar ve aileleri bulunuyordu.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan son açıklamada, tahliye işlemlerinin günlerce sürebileceği belirtildi.
BM: HALEN 50 BİN KİŞİ KUŞATMA ALTINDA
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise Halep'in doğusunda hâlâ yaklaşık 50 bin kişinin kuşatma altında olduğunu söyledi. Mistura, bu kişilerden 40 bininin sivil olduğunu belirtti.
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