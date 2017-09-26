Rusya'den Kuzey Kore açıklaması: Feci olur!

Reuters haber ajansının Rus RIA ajansına dayandırdığı habere göre bölgede bir askeri çatışma korkunç sonuçlar doğurabilir.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Kore 'ye karşı Kore Yarımadası'nda askeri bir çatışmanın feci sonuçlara neden olacağını söyledi.

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