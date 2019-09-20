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Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Birlikte üretelim
Rusya Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve Türkiye'nin MS-21 ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.
DÜNYA 20.09.2019, 07:37
TÜRKİYE ve Rusya'nın Sukhoi Superjet ve MS-21 yolcu uçaklarının üretimi ile ilgili Rusya Birleşik Uçak Şirketi'nin (UAK) Başkanı olan Yuriy Slüsar, işbirliği yapabileceklerinin sinyallerini verdi. UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada "MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir" ifadelerini kullandı.
İLK YURT DIŞI GÖSTERİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR
Görüşmelerin, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300'ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul'da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.
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