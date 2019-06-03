Rusya'dan Suriye ve Venezuela açıklaması: Tehditlerle sorun çözülmez!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Venezuela meselelerinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi

Rusya'dan Suriye ve Venezuela açıklaması: Tehditlerle sorun çözülmez!
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LAVROV ile Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, başkent  Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
"ABD'nin Venezuela'ya yönelik güç kullanımı ve tehditlerini nasıl  değerlendiği" yönündeki soru üzerine Lavrov, "Bu tür tehditlerle sorun çözülemez.  Bunlar toplumu rahatsız eder ve muhalefette iktidara gelebileceğine dair  yanılsamalar yaratıyor." dedi.
Lavrov ayrıca, "Suriye ve Venezuela sorunlarının diyalog aracılığıyla  çözülmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına  göre, yalnızca Suriyeliler kendi geleceğini belirleyebilir. Benzer yaklaşımın  Venezuela için de geçerli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.
 
Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo ise ülkesinin Venezuela'da kendini  geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan  Guaido'nun meşruiyetini kabul ettiğine dikkati çekerek, "Kolombiya için meşru  olan hükümetle sürekli diyalog içindeyiz." ifadesini kullandı.
 

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