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Rusya'dan şoke eden Türkiye iddiası!

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Müdürlüğü Başkanı Oleg Baranov, iki aydır Moskova'daki birçok tesise asılsız bomba ihbarı yapıldığını ve konuyla ilgili 13 dava açıldığını söyledi

Rusya'dan şoke eden Türkiye iddiası!

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Müdürlüğü Başkanı Oleg Baranov, iki aydır Moskova'daki birçok tesise asılsız bomba ihbarı yapıldığını ve konuyla ilgili 13 dava açıldığını söyledi

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:00
Rusya'dan şoke eden Türkiye iddiası!
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RUSYA İçişleri Bakanlığı Moskova Müdürlüğü Başkanı Oleg Baranov, son iki aydır Moskova'daki birçok tesise asılsız bomba ihbarı yapmasıyla ilgili araştırmacıların yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtirken, ihbarların büyük bir çoğunluğunun VoIP sistemiyle yapıldığını belirtti.
Gelen ihbarlarının büyük bir bölümünün birbirine benzer metinlerle yapıldığını belirten Baranov, aynı zamanda benzer cihazlar kullanıldığını söyledi.
 
İhbarların büyük bir çoğunluğunun Türkiye, Ukrayna, ABD ve Japonya'dan yapıldığını iddia eden Oleg Baranov, "Bu durum, asılsız ihbarları durdurmamız için önlem almamızı engelliyor." dedi. 
 
Moskova'daki Bölgesel Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanı Vladimir Chernikov da Eylül ayından bu yana Moskova'da asılsız bomba ihbarı nedeniyle 564 tesisin boşaltıldığını söylerken Kasım ayı itibarıyle 2017 yılında 9564 asılsız bomba ihbarı aldıklarını söyledi. 
 
Vladimir Chernikov, Moskova'da gerçekleşen Duma oturumunda, kalabalık bölgelerden yaklaşık 184 bin, eğitim tesislerinden yaklaşık 29 bin, otel ve pansiyonlardan yaklaşık 13 bin, devlet kurumlarından yaklaşık 9 bin ve tren istasyonundan yaklaşık 18 bin ihbar aldıklarını belirtirken bu tesislerin dörtte birinin boşaltıldığını söyledi.
 
Chernikov, telefon terörüne karşı cezalandırmanın zorunlu olmasını istediğini belirtirken, "Bunu yapmayı düşünmeye cesaret bile etmelerine izin vermemeliyiz" dedi.

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Rusya İçişleri BakanlığıMoskova MüdürlüğüOleg BaranovMoskova
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