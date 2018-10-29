Rusya'dan sert uyarı: Ortaya çıkabilecek sonuçlar..

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararıyla Avrupa'ya füze konuşlandırılması halinde bunun sonuçları olacağını söyledi

Rusya'dan sert uyarı: Ortaya çıkabilecek sonuçlar..
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ŞOYGU, Yunan mevkidaşı Panos Kammenos ile görüşmesi öncesinde yaptığı  konuşmada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrılma  kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 ABD'nin bu kararına Avrupa'nın tepkisini merak ettiklerini belirten  Şoygu, "Avrupa'nın orta menzilli füzeleri konuşlandırması durumunda ortaya  çıkabilecek sonuçları bilmesini ve anlamasını istiyorum." dedi.

Şoygu, Avrupa'ya orta menzilli füzeleri yerleştirme hususunun Avrupa  Birliği (AB) ve NATO çerçevesinde geniş şekilde tartışılması önerisinde bulundu.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı  amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da  imzalanmıştı.

 ABD Başkanı Donald Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği  ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan  biri olarak değerlendirilen anlaşmayı feshedeceğini açıklaması dünyada kaygı ile  karşılanmıştı.

Trump, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik  ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi bu nedenle anlaşmayı  feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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