Rusya'dan kritik açıklama! Detaylar belli oldu

KREMLİN Sarayında basın toplantısı düzenleyen Dmitry Peskov, Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, toplantı için hazırlık yapıldığını söyledi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşmenin yapılacağını, Rusya -Türkiye ilişkilerinin görüşüleceğini bildirdi.

"PUTİN VE TRUMP APEC ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEK"



Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vietnam'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde acil konuları görüşeceklerini belirterek, "Olası toplantı ayrıntıları halen hazırlanıyor. Her iki devlet başkanı da Danang'da olacak ve acil konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar, görüşme Kore yarımadası konusunu da içeriyor" dedi.



"2018 OLİMPİYATLARINA KATILMAMAMIZ OLİMPİYAT RUHUNA ZARAR VERİR"



Rus atletlerinin 2018 Olimpiyatlarına katılmamasının Olimpiyat ruhuna zarar vereceğini söyleyen Peskov, "Günümüzde sporda devlet desteğiyle hiç bir şekilde bağlantılı olduğu kanıtlanmayan doping kullanımı ile bağlantılı, gündeme ilişkin çeşitli konular bulunmaktadır. Rusya sürekli olarak doping kullanımında devlet desteğinin olmadığını söylüyor ve bunu koşulsuz bir şekilde reddediyor" dedi.