Rusya'dan korkutan son dakika duyurusu!

MOSKOVA'NIN ABD'ye yanıt vermek için Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un 17 Temmuz'daki Washington ziyaretinin sonucunu bekleyeceği öğrenildi.

Rus İzvestia gazetesi, hafta içinde Moskova'nın 30 kadar ABD'li diplomatı göndereceğini yazmıştı. Ancak Zaharova konuşmasında ne tip bir adım atılacağı konusunda net bir cevap verdi.

Rusya'nın planında Washington'ın yaptırımlarına karşılık Amerikan mülklerine el koymak da var.

OBAMA DÖNEMİNDE KOVULMUŞLARDI

ABD eski başkanı Barack Obama, görev süresinin bitimine günler kala 35 Rus diplomatı 8 Kasım'daki başkanlık seçimine müdahale ettikleri suçlamasıyla sınır dışı etmişti. Bu olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Obama'nın adımına karşılık vermeyeceklerini, yeni yönetimin tavrını bekleyeceklerini duyurmuştu.