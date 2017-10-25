Rusya'dan korkunç hamle! Bir ülkeyi yok edebilir

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2 Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

NTV'NİN haberine göre; Rusya 'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor. Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kat daha güçlü.

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