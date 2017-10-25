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Rusya'dan korkunç hamle! Bir ülkeyi yok edebilir

Rusya askeri harcamalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın bir ülkeyi tek başına yok edebilecek yeni korkunç silahı...

Rusya'dan korkunç hamle! Bir ülkeyi yok edebilir

Rusya askeri harcamalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın bir ülkeyi tek başına yok edebilecek yeni korkunç silahı...

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:55
Rusya'dan korkunç hamle! Bir ülkeyi yok edebilir
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NTV'NİN haberine göre; Rusya'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor. Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kat daha güçlü.

FRANSA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI KÜL EDEBİLİR

40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2 Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

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BatıRusyaülkeRusya AskeriFransa
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