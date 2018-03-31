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Rusya'dan intikam atağı! 8 ülke daha kara listeye girdi

Moskova'da AB ülkelerinin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıyan Rusya, aynı şekilde hareket eden 8 ülke diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı

Rusya'dan intikam atağı! 8 ülke daha kara listeye girdi

Moskova'da AB ülkelerinin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıyan Rusya, aynı şekilde hareket eden 8 ülke diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı

31 Mart 2018 Cumartesi 09:14
Rusya'dan intikam atağı! 8 ülke daha kara listeye girdi
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MOSKOVA'DA tüm Batılı ülkelerin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca aynı şekilde hareket eden 8 ülke diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı.

İNGİLTERE'YE DİPLOMATLARINI ÇEKMESİ İÇİN 1 AY SÜRE VERİLDİ

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

İTALYA VE FİNLANDİYA DİPLOMATLARINA AYNI ORANDA KARŞILIK VERİLECEK

İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

İNGİLTERE'YLE BİRLİKTE HAREKET EDEN 8 ÜLKE DİPLOMATLARINA SINIRDIŞI KARARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

 Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıMoskovaRusyaİngiltere
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