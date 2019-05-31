Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığının olmadığını söyledi. Peskov, S-400 ile ilgili de "Bu anlaşma kesinlikle geçerli ve uygulama aşamasındadır" dedi

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.
  Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı  olmadığını belirten Peskov, "Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib  dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması  gerekiyor." dedi. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin değerlendirmede  bulunan Peskov, "Bu anlaşma kesinlikle geçerli ve uygulama aşamasındadır.  Türkiye, bu anlaşmaya bağlılığını birkaç kez teyit etti." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması  ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmişti.

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