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Rusya'dan flaş Kerkük açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma yaşanmasına karşı olduklarını belirtti

Rusya'dan flaş Kerkük açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma yaşanmasına karşı olduklarını belirtti

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:32
Rusya'dan flaş Kerkük açıklaması
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RUSYA'NIN Soçi kentinde bu yıl 19.'su düzenlenen 'Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nde konuşan Lavrov, Irak ordusunun Kerkük operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Irak ve IKBY arasında çatışma yaşanmasına karşı olduklarını belirten Lavrov, "Bunun Kürtler de dahil olmak üzere Irak halkının çıkarlarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Irak'ta yaşayanların gelecekte tek devlet içinde nasıl yaşayacakları konusunda en kısa sürede anlaşma sağlanmasını istiyoruz" dedi.
 
'KÜRT SORUNUNUN TÜRKİYE, İRAN VE SURİYE'Yİ DE ENDİŞELENDİRDİĞİ DİKKATE ALINMALI' 
"Tarafları bölgedeki durumu düşünerek ve Kürt sorununun sadece Irak'ı değil, Türkiye, İran ve Suriye'yi de endişelendirdiğini göz önünde bulundurarak anlaşmaya varmaları için teşvik etmeyi sürdürüyoruz" diye devam eden Lavrov, yeteri kadar rahatsız edici unsurun bulunduğu bölgede sükunet için kabul edilebilir çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.
 
Lavrov, petrol gelirlerinin dağılımı ve Kerkük'ün statüsü olmak üzere bölgede çözüm bekleyen iki temel sorun olduğunu da anımsattı.
 
'IKBY İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ BAĞDAT İÇİN SIR DEĞİL' 
Öte yandan Lavrov, Rusya'nın Bağdat ve Erbil'le iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti. Lavrov, Rusya ve IKBY arasındaki ekonomik ilişkilerin Bağdat için bir sır olmadığını, Kürtlerle işbirliği konularını Irak yönetimiyle her zaman istişare ettiklerini vurguladı.

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SERGEY LAVROVIrak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYPeşmerge
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