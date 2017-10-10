Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize kuralları sertleştirdi

SPTUNİK'İN haberine göre Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye'nin yeni kurallarına neden olarak gösterdiği tedbirleri almadı. Bu, partnerlerimizin uygulamaya koyduğu tek taraflı bir tedbir" dendi.
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