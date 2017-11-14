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Rusya'dan flaş açıklama: Türk akımını riske atar...

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik risk oluşturduğu belirtildi

Rusya'dan flaş açıklama: Türk akımını riske atar...

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik risk oluşturduğu belirtildi

14 Kasım 2017 Salı 21:11
Rusya'dan flaş açıklama: Türk akımını riske atar...
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RUS enerji şirketi Gazprom tarafından yayınlanan 3. çeyrek raporunda, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının şirketin yabancı yatırımcılarını olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi.

Yaptırımlar nedeniyle TürkAkım ve Kuzey Akım 2 gibi projeler de dahil olmak üzere tüm boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik riskler oluştuğuna işaret edilen raporda, “Söz konusu risklerin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için ABD Hazine Bakanlığının yaptırımların kapsamını açıklığa kavuşturması gerekmektedir.” ifadesi kullanıldı.

TEDBİR KOYMA YETKİSİ

ABD tarafından 2 Ağustos’ta yürürlüğe konulan yeni yasayla, ABD başkanı, Rus boru hatlarının yapımı ve bakımı için yatırım yapan, teknoloji tedarik eden veya Rus şirketlerine hizmet veren herhangi bir kişiye veya şirkete kısıtlayıcı tedbir koyma konusunda yetkilendirilmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından bir süre önce yayınlanan raporda, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Avrupa doğalgaz piyasasında belirsizlik oluştuğu öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkAkım
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