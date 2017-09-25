Rusya'dan çok sert açıklama: ABD'nin ikiyüzlü politikası yüzünden...

Deyrizor yakınlarındaki Beşar Esed rejimi güçlerine danışmanlık yapan Asapov'un saldırı sırasında bir sahra karargahında bulunduğu, saldırıda Asapov'un tercümanının ve yanındaki iki albayın da hayatını kaybettiği belirtilmişti. Asapov, Rusyanın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından biriydi.

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Rybakov Suriye 'de öldürülen Rus general Valery Asapov'un ABD'nin iki yüzlü politikasının sonucu öldüğünü söyledi.

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