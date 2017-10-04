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Rusya'dan ağır darbe: Kolunu kopardık!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu El Kaide yanlısı Tahrir Şam lideri ve Fetih el Şam'ın (El Nusra) eski lideri Ebu Muhammed el Culani'nin, Rus Hava Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu ağır yaralandığını duyurdu

Rusya'dan ağır darbe: Kolunu kopardık!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu El Kaide yanlısı Tahrir Şam lideri ve Fetih el Şam'ın (El Nusra) eski lideri Ebu Muhammed el Culani'nin, Rus Hava Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu ağır yaralandığını duyurdu

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:55
Rusya'dan ağır darbe: Kolunu kopardık!
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GAZETECİLERE konuşan Konaşenkov "Hava saldırısı sonucunda eski El Nusra lideri Ebu Muhammed Culani çok sayıda ağır şarapnel yarası aldı, elini kaybetti ve bağımsız kaynaklara göre, durumu kritik" ifadelerini kullandı.
'CULANİ'NİN EN YAKIN YARDIMCISI DAHİL 12 SAHA KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ' 
Konaşenkov, ayrıca saldırı sonucunda Fetih el Şam'ın 50 korumasının yanı sıra aralarında Culani'nin en yakın yardımcısının da olduğu 12 saha komutanının da öldürüldüğünü söyledi. 
Konaşenkov, Su-34 ve Su-35 uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda militanın da yaralandığını, 18 Eylül'de Rus askeri polisine yönelik saldırılarda yer alanlara yönelik operasyonların da devam edeceğini ifade etti. 
Konaşenkov ayrıca Rus istihbaratının 3 Ekim'de Culani başkanlığında gerçekleştirilecek liderler toplantısının yeri ve zamanını tespit ettiği, bilgilerin doğrulanmasının ardından bölgeye Rus uçaklarının gönderildiğini ifade etti. 
Ebu Muhammed el Culani, yayınladığı ses kaydında El Nusra'nın El Kaide'den ayrıldığını ve örgütün yeni adının Fetih el Şam olduğunu söylemişti.
Culani, 'bağlarını koparma ihtiyacında olduklarını anlayışla karşılayan' El Kaide komutanlarına da teşekkür etmişti. 
Culani, El Nusra'nın çökmesinin ardından da yeni örgütü Tahrir Şam'ı kurmuştu. 
ABD de daha önce el Culani'nin yerini bildiren veya yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verenlere 10 milyon dolar ödül vaadinde bulunmuştu.

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