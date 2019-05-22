Rusya'dan ABD'ye "S-400 ültimatomu" tepkisi

CNBC yer alan, ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar alması için iki hafta süre verdiğine dair haberi yorumlayan Peskov, Rusya'nın genel itibarıyla ültimatomlara olumsuz baktığını, bu tür ültimatomları kabul edilemez bulduğunu belirtti. Sputnik'in aktardığına göre Kremlin'in anlaşmanın halihazırda tamamlandığını birkaç kez dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Türk yönetimini referans aldığını kaydeden Peskov, anlaşmanın hayata geçirildiğini vurguladı. CNBC, bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Türkiye, ilk haftanın sonunda Rusya’yla milyarlarca dolarlık anlaşmayı iptal etmeli ve bunun yerine ABD’de Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot füze savunma sistemini almalı, yoksa Lockheed Martin’in F-35 programından ihraç edilme, vaat edilen 100 adet F-35’i kaybetme, yaptırım uygulama ve NATO’nun olası tepkisi ile karşılaşacak” ifadelerine yer vermişti. Kaynaklar, bunun 'ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi' olduğunu aktarmıştı.