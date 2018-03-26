Rusya'dan ABD'ye çok sert misilleme!

HAARETZ'DE yer alan habere göre, bir Rus senatör Rusya’daki ABD misyonlarında görev yapmakta olan 60 kadar ABD vatandaşının Seattle’daki Rusya Konsolosluğu’nun kapatılmasına ve 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine tepki olarak sınır dışı edileceğini açıkladı.
ABD hükümeti, Birleşik Krallık ve diğer bazı Avrupa ülkeleri gibi, eski bir Rus ajanının Birleşik Krallık toprakları içinde kimyasal silah kullanılarak suikast girişimi yapıldığı iddialarının ardından Rusya’ya karşı sert tedbirler alma kararı vermişti.
Rus yetkililer iddiaları inkar etmiş, Birleşik Krallık ise, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Birleşik Krallık’a destek amacıyla Almanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Ukrayna benzer tedbirler almıştı.
Eski Rus ajanı Sergei Skripal (66) ve kızı Yulia (33), Birleşik Krallık’ta Salisbury kentinde bir bankta bilinçsiz halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmışlardı. Skrpial ve kızı Yulia’nın hayati tehlikesi devam ediyor.
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