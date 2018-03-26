Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!

Rusya'dan ABD'ye çok sert misilleme!

ABD ve Avrupa’da bazı ülkelerin onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak, Rusya da 60 Amerikan vatandaşını sınır dışı edeceğini açıkladı

Rusya'dan ABD'ye çok sert misilleme!

ABD ve Avrupa’da bazı ülkelerin onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak, Rusya da 60 Amerikan vatandaşını sınır dışı edeceğini açıkladı

26 Mart 2018 Pazartesi 20:57
Rusya'dan ABD'ye çok sert misilleme!
banner404

HAARETZ'DE yer alan habere göre, bir Rus senatör Rusya’daki ABD misyonlarında görev yapmakta olan 60 kadar ABD vatandaşının Seattle’daki Rusya Konsolosluğu’nun kapatılmasına ve 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine tepki olarak sınır dışı edileceğini açıkladı.
ABD hükümeti, Birleşik Krallık ve diğer bazı Avrupa ülkeleri gibi, eski bir Rus ajanının Birleşik Krallık toprakları içinde kimyasal silah kullanılarak suikast girişimi yapıldığı iddialarının ardından Rusya’ya karşı sert tedbirler alma kararı vermişti.
 
Rus yetkililer iddiaları inkar etmiş, Birleşik Krallık ise, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Birleşik Krallık’a destek amacıyla Almanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Ukrayna benzer tedbirler almıştı.
 
Eski Rus ajanı Sergei Skripal (66) ve kızı Yulia (33), Birleşik Krallık’ta Salisbury kentinde bir bankta bilinçsiz halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmışlardı. Skrpial ve kızı Yulia’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDMisilleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den dünyaya çağrı: Canavarı kafesine tıkalım
Çin'den dünyaya çağrı: Canavarı kafesine tıkalım
Facebook'a soruşturma
Facebook'a soruşturma
Otoyolda şaşırtan manzara! Emekleyen bebek korku dolu anlar yaşattı
Otoyolda şaşırtan manzara! Emekleyen bebek korku dolu anlar yaşattı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim