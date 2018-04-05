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Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Washington, insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor." dedi

Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Washington, insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor." dedi

05 Nisan 2018 Perşembe 19:48
Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri
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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği Suriye zirvesinin sonuçlarını detaylı şekilde Çinli mevkidaşıyla paylaştığını bildirdi. 
ABD’nin Suriye’deki pozisyonuyla ilgili eleştirilerde bulunan Lavrov, Rusya’nın ABD ile terörizmle mücadele konusunda daha fazla şeyler yapabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.
 
Suriye meselesinde BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliği ile alınan kararların yerine getirilmesi hususunda ABD’nin pozisyonunun zorluklar yarattığına işaret eden Lavrov, “Washington, insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor.” dedi.
 
Lavrov, gazetecilerin, ABD’nin Suriye’de kalma planlarıyla ilgili soruları üzerine yorum yapmanın zor olacağını söyleyerek, “Washington'un hedeflerinin sadece Suriye için değil aynı zamanda uluslararası gündemde bir takım başka önemli konular için ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.” diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusyaRusya Dışişleri Bakanı Lavrov
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