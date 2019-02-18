Rusya'dan 5 milyar dolar alacaklar

İran Meclisi, ülkedeki altyapı yatırımları ve projeler için hükümete yeni yılda Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alma izni verdi

Rusya'dan 5 milyar dolar alacaklar
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İRAN Meclisi'nin resmi sitesine göre, milletvekilleri ülkenin yeni yıl  bütçe görüşmeleri kapsamında hükümetin Rusya'dan altyapı yatırımları ve projeler  için 5 milyar dolar kredi alabilmesini öngören yasayı onayladı.
Meclis Başkanlık Kurulu Üyesi Ali Rıza Rahimi, gazetecilere yaptığı  açıklamada, hükümete İran takvimine göre, 1398 (21 Mart 2019-21 Mart 2020) yılı  için 5 milyar dolara kadar kredi alma izninin verildiğini ve kendilerine ulaşan  bilgiye göre İran'ın şu ana kadar bu miktarın 2 milyar dolarını aldığını  belirtti.
 
Ruhani'nin 25 Aralık 2018'de Meclis'e sunduğu ve petrole bağımlılığın  azaltıldığı ifade edilen yeni yıl bütçesinde hükümetin geliri, 407 trilyon tümen  (yaklaşık 97 milyar dolar) olarak öngörülüyor. Mecliste görüşmeleri süren ve  önemli bölümü kabul edilen tasarıya göre İran hükümetinin resmi kur bazında 28,5  milyar dolar borçlanmaya gidebileceği belirtiliyor.
 

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