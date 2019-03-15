Rusya'da üç bakanlık Türk şirketin inşa ettiği gökdelene taşınıyor

Rusya'da faaliyet yürüten Türk şirketlerinden Ant Yapı'nın Moscow City gökdelen iş merkezleri bölgesinde inşa ettiği IQ-Kvartal binası 3 bakanlığa ev sahipliği yapacak.

Rusya'da üç bakanlık Türk şirketin inşa ettiği gökdelene taşınıyor
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RUSYA ekonomi, ticaret ve iletişim bakanlıklarının personeli, Rus iş dünyasının kalbinin attığı Moscow City projesi kapsamında Ant Yapı'nın müteahhitliğini yaptığı IQ-Kvartal'a taşınıyor. 42 katlı gökdelende açık ofislerde hizmet verecek bakanlıklar, toplam 69 bin metrekare alanda faaliyet yürütecek. 

MEDVEDEV: BAKANLARDAN BOŞALAN BİNALARDA KÜLTÜR VE EĞİTİM ALANLARI OLUŞTURULABİLİR

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, dün bakanlarla birlikte gökdeleni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Medvedev'in gündeminde söz konusu bakanlıklardan boşalacak 160 bin metrekarelik alanın nasıl değerlendirileceği vardı. Bakanlıkların mevcut binalarının kentin tarihi bölgelerinde bulunduğuna dikkat çeken Medvedev, bu binalarda yeni kültür, eğitim alanları oluşturulabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 15:41
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