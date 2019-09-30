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Rusya'da protestolar devam ediyor: Binlerce insan Moskova sokaklarında

Rusya'da protestolar 8 Eylül yerel seçimlerinin ardından başlamıştı

DÜNYA 29.09.2019, 17:25
Rusya'da protestolar devam ediyor: Binlerce insan Moskova sokaklarında
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RUSYA'NIN başkenti Moskova'da yaklaşık 20 bin kişi 8 Eylül'de yapılan seçimlerde bazı muhalif adayların katılmasının engellenmesi ve gözaltına alınmasını protesto etmek için sokakta. Haftalardır süren ve yoğun polis müdahalesiyle karşılaşılan protestolarda bu hafta en yoğun katılımlardan biri yaşanıyor.

Moskova Belediye Başkanlığı tarafından izin verildiği için gösteri sırasında polisin müdahale etmemesi bekleniyor.

Muhalif siyasetçi Leonid Volkov Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Eğer katılım yüksek olursa bu insanları serbest bırakabilirler” ifadesini kullandı.

#Rusya
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