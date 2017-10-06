Rusya'da feci kaza! 19 ölü

TRENDE hayatını kaybeden bulunmazken Özbek vatandaşları taşıyan otobüste en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Vladimir Sağlık Hizmetleri Müdürü Alexander Kirioukhin Rus haber ajansı TASS'a, "En son bilgilere göre, 19 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Olay sonucunda 19 kişi yaşamını yitirdi. Diğer yolcular ise hastaneye kaldırıldı" denildi.
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