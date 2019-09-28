Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor

APARTMAN dairelerinin balkonlarını kapsayan kararın yangın riskini azaltmak için alındığı belirtildi.Yapılan açıklamalarda balonda çakmak yakmak ya da sigara içmenin 'açık alanda ateş yakmak' olarak değerlendirildiği ifade edildi.Aynı düzenleme balkonlarda mangal yakılmasını da yasaklıyor. Söz konusu düzenlemeyi ihlal edenler, 3000 ruble (Yaklaşık 283 TL) para cezasına çarptırılabilecek.