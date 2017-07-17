Rusya'da dev hazırlık! İsrail ve Avrupa'ya...

2021'den önce tamamlanması planlanan tıp şehri için federal bütçeden ilk etapta 30 milyar ruble (500 milyon dolar) kaynak ayrıldı.



İzvestiya Gazetesi'nin Kuzey Kafkasya Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, hedef tedavi için ülke dışına çıkan Rusya vatandaşlarına ülke içinde tedavi olma olanağı yaratmak.



Bakanlık yetkilileri hükümetin ve sağlık bakanlığının projeye onay verdiği, şu anda 'smeta' tabir edilen keşif bedeli hesaplarının oluşturulması aşamasında olduklarını belirtiyor.



Tıp şehri için Malokaraçaevskiy semti seçildi. Şehirde 23,6 bin metre karelik alanda bir tıp fakültesi ve 576 yataklı araştırma hastanesi kurulacak.



Kuzey Kafkasya Bakanlığı yetkilileri projenin Rusyalıların yurt dışında gerçekleştirdiği tıp harcamalarını yüde 30-40 oranında azaltacağı düşüncesinde.



Resmi rakamlara göre her yıl tedavi için yurt dışına çıkan Rusyalı sayısı 100 binin üzerinde (gayriresmi rakamlara göre ise 700 bin). Bu insanların harcadığı para ortalama 10 bin dolar. Başka bir deyişle, Rusyalılar tedavi olmak için her yıl en az 1 milyar doları ülke dışına çıkarıyor.



Hastane kas-iskelet sistemi bozuklukları, sindirim sistemi hastalıkları ve kalp ve damar hastalıkları alanlarında uzmanlaşacak.



40 milyar rublesi federal bütçeden kaşılanacak proje için toplamda 162,1 milyar ruble harcanacak (2,7 milyar dolar). Merkezin tam anlamıyla faaliyete geçmesi 2024'te.

