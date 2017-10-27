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Rusya'da bu pazar seçim olsa, Putin'in oyu ne olur?

Rusya'da yapılan bir anket, Rusların büyük bölümünün Devlet Başkanı Vladimir Putin'e oy vermeye hazır olduğunu ortaya koydu

Rusya'da bu pazar seçim olsa, Putin'in oyu ne olur?

Rusya'da yapılan bir anket, Rusların büyük bölümünün Devlet Başkanı Vladimir Putin'e oy vermeye hazır olduğunu ortaya koydu

27 Ekim 2017 Cuma 19:45
Rusya'da bu pazar seçim olsa, Putin'in oyu ne olur?
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RUS Kamuoyu Vakfı'nın (FOM) yaptığı ankete göre Rusya halkının yüzde 67'si bu pazar seçim olsa, Vladimir Putin'e vereceğini söyledi.
 
PUTİN RAKİPSİZ
 
Anket sonuçları, Putin'in Rus siyasetinde rakipsiz olduğunu da gösterdi. Zira Putin'in en yakın rakipleri, yüzde 7 oy alan Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy ve yüzde 4 oy alan Komünist Parti lideri Gennadiy Zyuganov oldu.
Ankete katılanlara Putin'e güvenip güvenmedikleri de soruldu. Halkın yüzde 80'i Rus lidere güvendiklerini vurguladı. 
 
PUTİN, KREMLİN'DE 3. DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR
 
2000-2008 arasında 4'er yıldan iki dönem devlet başkanı olarak görev yapan Putin, yasalar gereği 3. kez aday olamadığı için 2008 seçimlerine katılmamıştı. 
 
Bir dönem ara verdikten sonra 2012'de tekrar aday olan Putin, yasada yapılan değişiklikle 6 yıllık bir süre için yeniden Kremlin'e çıkmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Rus Kamuoyu VakfıFOMVladimir Putin
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